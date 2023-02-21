Очільник Кремля Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Йдеться про обмеження ядерних озброєнь.

Про це він заявив 21 лютого у посланні до Федеральних зборів РФ.

За його словами, РФ призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Окремо він підкреслив, що країна-агресор не виходіть із договору, а саме призупиняє свою участь.

“Але перш ніж повернутися до обговорення цього питання, ми маємо для себе зрозуміти, на що все-таки претендують такі країни Північноатлантичного альянсу, як Франція і Велика Британія, і як ми будемо враховувати їхні стратегічні арсенали. Тобто сукупний потенційний удар Альянсу. Вони зараз своєю заявою зробили по суті заявку на участь у цьому процесі. Ну, слав Богу. Давайте, ми не проти. Не потрібно тільки намагатися знову всім брехати, робити з себе поборника миру і розрядки”, — сказав Путін.

Що передбачає Договір про стратегічні наступальні озброєння

Договір про стратегічні наступальні озброєння — це угода, яка обмежує ядерні озброєння між країнами США та РФ. Умови договору обмежували кількість ядерних боєголовок, що стоять на бойовому чергуванні. Ця угода є однією з серії підписаних між країнами документів про зменшення ядерного потенціалу та роззброєння.

Нагадаємо, що Путін в своїй промові 21 лютого процитував нацистського злочинця та заявив, що, мовляв, "РФ не розвиватиме оборонну промисловість на шкоду економіці".

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