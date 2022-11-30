Росія продовжить атакувати інфраструктуру України, а інтенсивність боїв узимку зменшиться – Білий дім

США допомагатимуть Україні засобами ППО та у відновленні критичної інфраструктури.

Росія не припинить та не сповільнить атаки на цивільну інфраструктуру України, а війна триватиме і взимку, проте з меншою інтенсивністю.

Про це координатор з питань стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав на брифінгу 30 листопада, повідомляє "Укрінформ".

"Росіяни не демонструють жодних ознак, що вони збираються припинити або зменшити свої атаки по цивільній інфраструктурі (України – ред.), які вони проводять впродовж останніх кількох тижнів", – заявив Кірбі.

Він додав – США бачать ознаки, що РФ налаштована продовжувати ці атаки. Тому Вашингтон разом із союзниками продовжать надавати допомогу Україні задля відновлення критичної інфраструктури. Окрім того, США зосереджені на забезпеченні України засобами ППО та зимовим екіпіруванням.

Представник Білого дому також висловив оцінку, що інтенсивність бойових дій зменшиться впродовж зимових місяців.

"Ми звісно, очікуємо, що впродовж зими наземні операції зокрема, а також повітряні операції будуть ускладнені", – сказав Кірбі, маючи на увазі зимову погоду, що обмежує простір для маневрів.

Він зазначив, що це не означає зупинку боїв.

"Ми абсолютно вважаємо, що військові операції продовжуватимуться у зимові місяці", – сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, в Повітряних силах ЗСУ 30 листопада закликали під час повітряної тривоги не нехтувати правилами безпеки, бо ворожий масований ракетний удар може статися будь-якої миті.

За даними британських аналітиків, Росія планує кілька масованих повітряних атак по Україні. Так, на аеродромах РФ останніми днями зафіксована повітряна активність.

Зауважимо, раніше Кірбі анонсував, що США найближчими днями передадуть Україні першу партію допомоги для відновлення та функціонування енергетичної інфраструктури.

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