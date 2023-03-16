Росія продовжить масовано атакувати Україну ракетами: у розвідці спрогнозували частоту

Масованість ударів з боку ворога залежатиме від тих запасів, які він накопичує.

Росія продовжить завдавати масованих ракетних ударів по Україні, а частота цих атак залежатиме від кількості ракет, які агресор зможе накопичити.

Про це представник української військової розвідки Вадим Скібіцький повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Представник розповів, що на сьогодні Росія наразі використовує весь спектр наявного в неї ракетного озброєння. Це означає, що в агресорки вже немає таких великих запасів, як раніше.

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"Розвідка фіксує, що виробництво (ракет – ред.) зараз, яке є на території Російської Федерації, воно не покриває всі витрати збройних сил Росії. Через це ми відмічаємо, що минулого разу удар – це близько 30 крилатих ракет – таку кількість Росія здатна виготовити за місяць. І відповідно все, що йде з конвеєра – все йде для нанесення удару", – описав ситуацію Скібіцький.

Він зазначив, що росіяни повинні мати стратегічний запас ракет і не можуть використати всі види цього озброєння аж до нуля.

"Таким чином ми робимо висновок, що, по-перше, будуть продовжувати наносити удари, по-друге, масованість цих ударів буде залежати від тих запасів, які вона накопичує. А це впливатиме на терміни. Якщо раніше вони могли наносити удари кожного тижня, то зараз, ми бачимо можливо, раз на місяць, а в подальшому це може бути і менше", – оцінив представник української розвідки.

Він нагадав, що діють санкції, які впливають на виробництво ракет в РФ.

Нагадаємо, за даними повітряних сил ЗСУ, від вересня 2022 року – початку масованих атак по критичній інфраструктурі України – сили ППО збили до 700 ворожих ракет та знищили 650 дронів іранського виробництва.

Зауважимо, напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін анонсував збільшення кількості систем ППО, які може отримати Україна від західних партнерів.

Додамо, як поінформували в ОК "Південь", 16 березня в Чорному морі зафіксована нетипова активність Росії: ворог вивів 20 кораблів, з яких чотири – ракетоносії.

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