Росія продовжить штурм "Азовсталі" та кине на завод Росгвардію і ФСБ - українська розвідка

Росія продовжить штурм "Азовсталі" та кине на завод Росгвардію і ФСБ - українська розвідка

Попри заяву російського диктатора Путіна відмовитися від штурму промзони "Азовсталь" у Маріуполі, за даними української розвідки, армія РФ продовжить наступ на завод.

За повідомленням ГУР України, керівництво Кремля планує залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ для подальшого наступу на завод "Азовсталь" в заблокованому Маріуполі.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 22 квітня.

"Вони можуть відмовитися від широкомасштабного штурму саме цього обʼєкту ("Азовсталі" – ред.). Проте, за нашими даними, вони планують залучити Росгвардію, інші структури, в тому числі ФСБ. Вони будуть продовжувати наступ саме на завод, щоб знищити наш супротив", – пояснив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, 21 квітня російський диктатор Путін під час зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу назвав недоцільним штурм "Азовсталі" в Маріуполі і наказав скасувати його.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав декілька причини такого рішення. Серед них - великі втрати російської армії, командири Кремля розуміють, що їм не взяти завод, та військове-політичне керівництво РФ не хоче втрачати цінний ресурс - штурмову піхоту.

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