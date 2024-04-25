Росія продовжує атакувати Харківську область: під вогнем опинилася низка населених пунктів

Обстрілів у Харкові за минулу добу не зафіксовано.

За минулу добу росіяни завдали артилерійських та мінометних ударів по близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Кудіївка, Гатище та інші, а авіаційних обстрілів також зазнали Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, обстрілів у Харкові не зафіксовано.

Які наслідки російських обстрілів по Харківщині:

01:41 Куп'янський р-н, с. Глушківка, під час обстрілу КАБ пошкоджено 8 приватних домоволодінь та автопричеп.

▪️ 25 квітня 01:40 Куп'янський р-н, Курилівська громада, c. Кругляківка. Горів приватний будинок внаслідок обстрілу.

▪️ 22:37 Харківський р-н, Липецька громада, с. Слобожанське. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів приватний будинок.

▪️21:40 Харківський р-н, Липецька громада, с. Слобожанське. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 2 приватні будинки.

▪️ 15:00 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу зруйновано крамницю, пошкоджено будівлю аптеки, 3 приватні будинки, гараж, 3 господарчі споруди, будівлю кафе.

▪️14:26 Чугуївський р-н., Старосалтівська громада, с. Кирилівка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будівлю ліцею, селищної ради, 6 приватних будинків, 3 господарчі споруди та 1 двоповерховий багатоквартирний будинок.

▪️ 24 квітня 14:25 Чугуївський р-н., Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди, двоповерховий багатоквартирний будинок.

Синєгубов додав, що у в межах області на Куп’янському напрямку ворог 1 раз атакував наші позиції в районі н.п. Берестове.

Нагадаємо, зранку 25 квітня Росія атакувала ракетами Черкаську область - пошкоджено об’єкт інфраструктури.

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