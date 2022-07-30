Росія продовжує цинічно обстрілювати Сумщину: за день зафіксували понад 80 "прильотів"

За даними голови обласної військової адміністрації, фахівці зафіксували понад 80 ворожих "прильотів" на території Сумщини.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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За його словами, росіяни обстріляли три громади на Сумщині:

Великописарівська, Білопільська, Середино-Будська громади.

"Великописарівська громада: 12 прильотів із САУ після 15.00. Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів. Також після 20 був артобстріл, близько 8 прильотів. Середино-Будська громада: 36 прильотів. Працювала російська артилерія", - йдеться у дописі посадовця.

Інформація щодо можливих втрат та руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов дав пораду, як діяти під час обстрілу. Правильно зачинити чи відчинити вікна.

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