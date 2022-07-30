Росія продовжує цинічно обстрілювати Сумщину: за день зафіксували понад 80 "прильотів"

Країна-агресорка Російська Федерація нещадно обстрілює Сумську область. Впродовж суботи, 30 липня, російські військові 5 разів відкривали вогонь по області.
За даними голови обласної військової адміністрації, фахівці зафіксували понад 80 ворожих "прильотів" на території Сумщини.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, росіяни обстріляли три громади на Сумщині:
- Великописарівська,
- Білопільська,
- Середино-Будська громади.
"Великописарівська громада: 12 прильотів із САУ після 15.00. Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів. Також після 20 був артобстріл, близько 8 прильотів. Середино-Будська громада: 36 прильотів. Працювала російська артилерія", - йдеться у дописі посадовця.
Інформація щодо можливих втрат та руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов дав пораду, як діяти під час обстрілу. Правильно зачинити чи відчинити вікна.
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