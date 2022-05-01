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Росія продовжує формувати систему "влади" на тимчасово захоплених територіях – Генштаб

Росія продовжує формувати систему "влади" на тимчасово захоплених територіях – Генштаб

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Росія продовжує формувати систему "влади" на тимчасово захоплених територіях – Генштаб

Колона російських окупантів у Херсонській області / Радіо Свобода

У Генштабі Збройних сил України розповіли, що російські окупанти продовжують чинити протиправні дії проти українців.

Зокрема, на тимчасово зайнятих територіях ворог перешкоджає вільному переміщенню громадян на незахоплену росіянами територію України.

Про це повідомили у Генштабі ввечері 1 травня.

"Також загарбники продовжують спроби формувати систему так званої влади на тимчасово захоплених територіях. Закликаємо громадян продовжувати тотальний спротив окупантам", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, стало відомо, що російські окупанти зазнали втрат біля Старого Салтова, що на Харківщині. Також протягом доби росіяни обстрілювали позиції Сил оборони із мінометів біля Уди та Прудянки.

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