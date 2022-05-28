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Росія продовжує концентрувати основні зусилля навколо Сєвєродонецька - британська розвідка

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Росія продовжує концентрувати основні зусилля навколо Сєвєродонецька - британська розвідка

Фото: Сергій Гайдай

До 27 травня російські війська, ймовірно, захопили більшу частину міста Лиман Донецької області.

Наразі основні зусилля Росії, ймовірно, концентруються навколо Сєвєродонецька Луганської області. Після захоплення Лиману наступ буде направлено на Слов'янськ і Краматорськ.  

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter. 

До 27 травня російські війська, ймовірно, захопили більшу частину міста Лиман на півночі Донецької області. Це, швидше за все, є підготовчою операцією до наступного етапу наступу Росії на Донбасі.

Лиман є стратегічно важливим, оскільки є місцем розташування великого залізничного вузла, а також забезпечує доступ до важливих залізничних та автомобільних мостів через річку Сіверський Донець.

Найближчими днями російські підрозділи в цьому районі, ймовірно, зроблять пріоритет форсування річки. Наразі основні зусилля Росії, ймовірно, залишаються в 40 км на схід, навколо Сєвєродонецької кишені.

Плацдарм біля Лиману дасть Росії перевагу на потенційній наступній фазі наступу на Донбасі, коли вона, ймовірно, спробує просунутися в глибину Донецької області на Слов'янськ і Краматорськ.

Як нагадали в Міноборони Британії, 26 травня 2022 року голова так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив підконтрольним російським ЗМІ, що референдум буде проведений, якщо Росія повністю захопить Донецьку і Луганську області України.

"Якби Росії вдалося захопити ці райони, Кремль, швидше за все, сприйняв би це як істотне політичне досягнення і представив би російському народу як виправдання вторгнення. Тим не менш, ЗСУ продовжують вести добре організовану оборону сектора і продовжують завдавати великої шкоди Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові розпочали прямі атаки на Сєвєродонецьк, попри те, що не повністю оточили місто. Втім, аналітики вважають, що в такій місцевості вони погано себе показали і навряд чи зможуть швидко просунутися містом.

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