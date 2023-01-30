Росія продовжує направляти нові підрозділи до Білорусі – Держприкордонслужба

Російська армія перекинула нові підрозділи до Білорусі для підготовки. Інші військові, що вже пройшли навчання,повернулися до РФ, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої. Проте ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він також зазначив, що працівники Держприкордонслужби не спостерігають переміщення ні військової техніки, ні особового складу російських підрозділів – вони переважно перебувають на військових полігонах Білорусі.

Андрій Демченко розповів, що загалом в Білорусі перебуває близько 9 000 російських військовослужбовців.

"Раніше ми фіксували дещо більшу їхню кількість. Але ті підрозділи, які вже пройшли навчання, були переведені назад на територію РФ для того, щоб надалі перекинути (їх - ред.) на напрямки, де ведуться бойові дії, а на територію Білорусі зайшли нові підрозділи для проведення цих навчань і, власне, підготовки", - резюмував речник ДПСУ.

Військові навчання Росії та Білорусі

Протягом минулих вихідних, 28-29 січня, росіяни на території Білорусі продовжили застосовувати авіацію в рамках спільних військових навчаннях. Великих переміщень російських військ територією Білорусі протягом усього попереднього тижня не фіксувалося.

Спільні навчання Збройних сил Росії та Білорусі на території РБ подовжено щонайменше до 6 лютого. Загальна кількість продовжень становить вже 40 тижнів.

За даними української розвідки, армія Білорусі не бере участі в бойових діях на території України, але теоретично білоруси можуть воювати у складі окупаційних військ як найманці.

У ДПСУ також розповіли, що від моменту формування наступального угрупування у Білорусі до його можливого вторгнення до України пройде щонайменше два тижні, тож українські захисники матимуть час ретельно підготуватися до цього.

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