Росія продовжує направляти в ОРДЛО кадрових військових - українська розвідка

Кадрових військових РФ направили для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.

Цього тижня на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях (ОРДЛО) прибула чергова група кадрових російських військовий. Росія направили їх на Донбас для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

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"Командування ЗС РФ продовжує направляти кадрових російських офіцерів та військовослужбовців контрактної служби окремих військово-облікових спеціальностей для виконання завдань у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ" - повідомляє українська розвідка.

В Головному управлінні розвідки наголосили, що "активізація застосування противником розвідувально-диверсійних груп та інтенсивне мінування місцевості призводять до втрат серед особового складу окупантів". У такий спосіб російські найманці намагаються дискредитувати військові сили України. "Такі випадки російський пропагандистський апарат намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. Там уже сконцентровано майже 100 тисяч російських військових. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня, або на початку лютого 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в разі атаки з боку Росії Україна призве близько 200 тис. резервістів.

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