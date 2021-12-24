Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною - Bloomberg

Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною - Bloomberg

Москва від листопада перекинула до прикордонних районів України "танки, артилерію та системи ППО".

Російська Федерація продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною та стягує до регіону військову техніку.

Про це із посиланням на супутникові знімки військово-розвідувальної компанії Janes повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Москва від листопада перекинула до прикордонних районів України "танки, артилерію та системи протиповітряної оборони".

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У виданні вказують, що хоча на світлинах зображено обмежену кількість російських військ, "Росія зможе швидко і потай зміцнити сили", відправивши великі формування потягами та літаками.

За даними Ради безпеки та оборони України, наразі у межах 200 кілометрів від кордону нашої держави зосереджено 122 тисячі російських військовослужбовців.

Тим часом США закликають РФ відвести війська та "покласти край своїй агресивній та загрозливій риториці" щодо України.

Нагадаємо, що станом на 23 грудня вздовж наших кордонів перебувають 52 батальйонно-тактичні групи РФ.

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