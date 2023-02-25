Росіяни втратили роту солдат під час штурму на Кремінському напрямку: Гайдай розповів деталі

Російська армія продовжує наступальні дії на Луганщині. Наступи не зупиняються і на Сватівському і на Кремінському напрямках.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що піддаються обстрілам всі деокуповані населені пункти, які розташовані вздовж лінії фронту і трохи глибше.

"Але всі намагання ворога останніми днями безуспішні. На Сватівському напрямку окупанти намагалися вийти уперед важкою технікою, але розвернулись і пішли назад з втратами. Кремінський напрямок – дві доби тому була достатньо потужна спроба наступу, три роти пішло, але Сили оборони вистояли, для розуміння – із трьох рот, лише дві повернулись на свої позиції. Десь порядка 70 "двохсотих" залишили там росіяни, і приблизно таку ж кількість поранених", - розповів він.

Сергій Гайдай також зазначив, що окупанти відключили у населених пунктах вздовж лінії фронту на Луганщині Інтернет та мобільний зв’язок глушать.

Нагадаємо, на Луганщині російські загарбники готуються посилювати наступ, особового складу стає дедалі більше. Окупанти намагаються протиснути оборону Збройних сил України на Кремінському напрямку.

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