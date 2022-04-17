Росія продовжує передислокацію бойової техніки з Білорусі на схід України - британська розвідка

Саме на сході окупанти планують відновити наступ.

Російські війська продовжують передислокацію бойової техніки з Білорусі на схід України, зокрема на позиції поблизу Харкова та Сєвєродонецька.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

"Російська артилерія продовжує наносити удари по українських позиціях на сході країни, де Росія планує відновити наступальну активність. Російські війська продовжують передислокацію бойової та допоміжної техніки з Білорусі на схід України. Сюди входять локації поблизу Харкова та Сєвєрдонецька", - йдеться у повідомленні.

Британська розвідка також зазначає, що попри зміщення фокусу РФ на схід України кінцева мета Кремля залишається незмінною.

"Хоча оперативний фокус Росії перемістився на схід України, кінцева мета Росії залишається незмінною. Вона прагне змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та встановити власне регіональне домінування", - додали у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 April 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/81fxQPbOye — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 17, 2022

Водночас NBC News із посиланням на двох високопоставлених представників Пентагону пише, що Росія може розпочати наступний етап своєї військової кампанії в Україні вже цими вихідними або на початку наступного тижня.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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