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Росія продовжує перекидати війська в очікуванні наступу українських військ на Херсон - IWS

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Росія продовжує перекидати війська в очікуванні наступу українських військ на Херсон - IWS

фото / Сергій Гайдай

Також російські окупанти готуються захищати Чорнобаївку

Росія продовжує перекидати війська та техніку через Дніпро в очікуванні наступу українських військ на Херсон.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (IWS).

Українська розвідка повідомляє, що російські війська готуються перекинути артилерійські частини та озброєння на лівий берег Дніпра для можливої ​​передислокації на інших напрямках.

31 жовтня Південне оперативне командування Збройних сил України додатково повідомило, що російські війська готуються до евакуації окремих підрозділів і військової техніки з правого берега та зібрали плавзасоби для швидкої евакуації.

Аналітики IWS пишуть, що російські окупанти готуються захищати Чорнобаївку, оскільки Чорнобаївка є останнім населеним пунктом на трасі М14 на північ від Херсона. 

Поточна лінія фронту пролягає менш ніж за 20 км на північний захід від Чорнобаївки, і активні зусилля з посилення оборони тут свідчать про занепокоєння щодо неминучого наступу України. 

Одночасна евакуація військових сил з правого берега та підготовка до оборони критично важливих районів навколо міста Херсона вказують на серйозне занепокоєння російського командування щодо контролю над правим берегом Дніпра.

Нагадаємо, раніше оперативне командування "Південь" повідомило про оперативну ситуацію на півдні України.

Також раніше повідомлялося, що українські військові на Херсонщині за три хвилини ЗСУ збили два російських вертольоти Ка-52.

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Перегляди
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