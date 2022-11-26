Росія продовжує розгортати війська в Білорусі: чи є загроза наступу

За даними Центру національного спротиву, в Білорусі перебуває близько 12 тисяч російських солдат.

Російські загарбники не змогли захопити Київ за допомогою 30 тисяч елітного особового складу, який був підготовлений та оснащений сучасною технікою. Зараз вони наганяють до Білорусі непідготовлених мобілізованих, чиї підрозділи не можуть повністю укомплектувати.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, потенційна загроза наступу з Півночі обернеться для окупантів справжнім фіаско.

За словами експерта, 12 тисяч особового складу сформують приблизно 15 –16 батальйонних тактичних груп. В окупантів зараз немає можливості забезпечити кожен підрозділ технікою.

"Наразі немає підстав вважати, що росіяни формують ударне угруповання з території Білорусі. Однак колись вони можуть почати це робити. Наразі їм не вистачає ресурсу. Для формування ударного угруповання їм треба буде десь 2 місяці. Тому поки що можемо оцінювати сьогоднішню загрозу як мінімальну", - пояснив Коваленко.

Загрозу повторного наступу Росії з території Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заперечив інформацію від деяких західних ЗМІ, що білоруські війська невдовзі вступлять у війну проти України на боці Росії.

За даними ГУР, російські окупанти планують створити провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема – на білоруській АЕС. За інформацією Держприкордонслужби, Білорусь використовує потужні засоби радіолокаційної боротьби, щоб ускладнити наше спостереження за кордоном. Зокрема вони намагаються завадити роботі українських безпілотників і навіть перехопити управління ними.

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що Путін намагається змусити Лукашенка взяти участь у війні, тоді як сам білоруський диктатор боїться за власну безпеку. Він переймається, що може стати жертвою цієї агресії.

Американський генерал Бен Годжес вважає, що якщо Олександр Лукашенко віддасть своїй армії наказ наступати, білоруси можуть повстати.

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