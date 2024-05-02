Росія продовжує щоденно атакувати Харків та область: влада розповіла про наслідки

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 14 атак ворога.

Росія щоденно обстрілює Харків та область. Внаслідок обстрілу 1 травня обласного центру пошкоджено 14 житлових будинків.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківської області: наслідки:

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли.

23:27 Ізюмський р-н, смт Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджена господарча споруда та частково зруйнований житловий будинок. Постраждала 66-річна жінка, без госпіталізації.

13:10 Куп'янський р-н, Шевченківська ТГ, с. Лелюківка, внаслідок обстрілу були вибиті вікна та частково пошкоджено дахи будинків. Загинула 66-річна жінка.

17:02 Харківський район, с. Липці. Внаслідок обстрілу горів дах будинку. Загинула 78-річна цивільна жінка.

12:10 Ізюмський р-н, біля с. Глинське, на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор, постраждав 46-річний водій.

10:00 смт Золочів Богодухівського району. Внаслідок (https://t.me/synegubov/9274) обстрілу авіабомбами пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок. Загинули двоє людей та тринадцять постраждали.

"За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 14 атак, зокрема у районах н.п. Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області", - додав посадовець.

Нагадаємо, за даними американських аналітиків, російські окупанти тиснуть на Донеччині.

Читайте провідні новини дня: