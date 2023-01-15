Росія продовжує стягувати до Білорусі військові літаки: що окупанти перекинули 15 січня

Росія, яка веде криваву і загарбницьку війну проти України, продовжує перекидати авіацію до Білорусі. Так, 15 січня на військовий аеродром у Барановичах із РФ прилетіли щонайменше 8 винищувачів ВКС РФ.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Зокрема, за даними видання, це 4 Су-34 ВКС РФ з реєстраційними номерами:

RF-95001 - прилетів о 16:05;

RF-95004 - прилетів о 16:05;

RF-81853 - прилетів о 16:40;

RF-81862 - прилетів о 16:50.

4 Су-30 ВКС РФ із рег. номерами:

RF-85805 - прилетів о 15:50 (імовірно Су-30);

RF-85806 - прилетів о 15:50 (імовірно Су-30);

RF-81874 - прилетів о 16:20 з Курська;

RF-81875 - прилетів о 16:20 з Курська.

"Усі вони прибули до Барановичів у проміжку між 15:50 – 16:50 (київський час). Достеменно відомо, що два Су-30СМ прямували з Курська (РФ). Примітно, що до прильоту сьогоднішніх винищувачів у Барановичах і так дислокувалися два Су-34 ВКС РФ", – повідомляє видання.

Крім цього, за інформацією видання, що до Барановичів сьогодні прилетіли і 4 військово-транспортні літаки:

Ан-12 ВКС РФ (RF-93586) - прилетів о 12:46;

Ан-12 ВКС РФ (RF-12560) - прилетів о 17:05;

Ан-26 ВКС РФ (RF-90319) - прилетів о 17:10;

Ан-12 ВКС РФ (RF-95409) - прилетів о 17:50.

"Три з них прямували із РФ, а один (RF-93586) від 11 січня перебував у Мачулищах і сьогодні перелетів до Барановичів, звідки відлетів о 14:05. За нашими даними, частинаа бортів щось привезли — цілком імовірно, що боєприпаси для винищувачів", – йдеться в повідомленні.

Найімовірніше, літаки прибули до участі у так званих спільних льотно-тактичних навчаннях армій Росії і Білорусі, які анансовані з 16 січня до 1 лютого.

Своєю чергою, у Генштабі ЗСУ заявили, що зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі. А під виглядом проведення спільних навчань Росія нарощує авіаційну компоненту в Білорусі.

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