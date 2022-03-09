Росія продовжує тримати в заручниках понад 400 тисяч людей в Маріуполі - Кулеба

Росія продовжує тримати в заручниках понад 400 тисяч людей в Маріуполі - Кулеба

Майже 3 тисячі новонароджених скоро не матимуть ліків і їжі.

Росія продовжує тримати в заручниках понад 400 тисяч людей в Маріуполі, блокує гуманітарну допомогу, евакуацію.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Обстріли тривають. Майже 3 тисячі новонароджених скоро не матимуть ліків і їжі. Світ має діяти негайно! Російські варвари мають припинити війну проти цивільних і дітей!", - написав він.

Нагадаємо, раніше голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що Маріуполь залишається в облозі. Ситуація у Донецькій області станом на ранок 9 березня залишалася складною, оскільки окупанти не припиняють обстріли мирного населення.

"Росіяни знову перешкодили мирним мешканцям міста виїхати, а гуманітарному вантажу - заїхати до міста. Це - геноцид у центрі Європи у 21 столітті!", - заявив він.