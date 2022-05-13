Росія продовжує використовувати повітряну базу в окупованому Мелітополі

Російські військові продовжують використовувати українську авіабазу під тимчасово окупованим Мелітополем.

Використання цієї авіабази має стратегічне значення, оскільки вона розташована між тимчасово окупованим Херсоном, Маріуполем і частинами ОРДО.

Про це свідчать супутникові знімки з BlackSky, отримані CNN.

На супутниковому знімку, зробленому 12 травня о 15:58 за місцевим часом, на авіабазі видно щонайменше сім вертольотів. На супутниковому знімку від 7 травня о 6:02 видно лише один гелікоптер.

Наприкінці березня українські війська успішно обстріляли аеропорт, підірвавши ряд російських військових гелікоптерів. Внаслідок цього успішного українського військового удару російським військовим довелося значною мірою покинути аеропорт як базу для своїх літаків.

Раніше стало відомо, що російські окупанти створили чотири військові бази на території тимчасово окупованого Мелітополя.

Мелітополь повстав проти окупантів

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