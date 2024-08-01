Росія продовжує втрачати особовий склад та техніку: деталі від Генштабу

За минулу добу, 31 липня, під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1370 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 579490 (+1370) осіб

танків ‒ 8399 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 16203 (+42)

артилерійських систем – 16119 (+33)

РСЗВ – 1132 (+1)

засоби ППО systems ‒ 907

літаків – 363

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12968 (+115)

крилаті ракети ‒ 2407

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 21816 (+77)

спеціальна техніка ‒ 2713 (+16)

Нагадаємо, ЗСУ знищили штурмову колону російської військової техніки у Красногорівці. Завдання виконали бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка спільно з воїнами підрозділу Shadow.

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