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Росія продовжує завдавати ракетні удари великої дальності по інфраструктурі по всій Україні - розвідка Британії

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Росія продовжує завдавати ракетні удари великої дальності по інфраструктурі по всій Україні - розвідка Британії

ФОТО: Валентин Резнічекно / Telegram

Однак найгарячішою точкою бойових дій наразі є Сєвєродонецьк.

Росія продовжує зосереджувати зусилля на наземних бойових діях, зокрема у Сєвєродонецьку Луганської області.  

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. 

"Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста.Більше половини міста, ймовірно, зараз окуповано російськими військами, серед яких – чеченські бойовики", - йдеться у дописі.

За межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетні удари великої дальності по інфраструктурі по всій Україні.

У розвідці також зазначають, що стратегічно важливий залишається міст, що з’єднує з’єднує Україну з Румунією та українськими портами на Дунаї, які стали критичними для українського експорту після блокади українських чорноморських портів Росією.

Нагадаємо, в Україні розпочалась 98 доба, відколи Росія розпочала повномасштабну війну. Окупанти перегруповуються та ведуть наступальні дії на кількох напрямках.

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