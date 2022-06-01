Росія продовжує завдавати ракетні удари великої дальності по інфраструктурі по всій Україні - розвідка Британії

Однак найгарячішою точкою бойових дій наразі є Сєвєродонецьк.
Росія продовжує зосереджувати зусилля на наземних бойових діях, зокрема у Сєвєродонецьку Луганської області.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
"Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста.Більше половини міста, ймовірно, зараз окуповано російськими військами, серед яких – чеченські бойовики", - йдеться у дописі.
За межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетні удари великої дальності по інфраструктурі по всій Україні.
У розвідці також зазначають, що стратегічно важливий залишається міст, що з’єднує з’єднує Україну з Румунією та українськими портами на Дунаї, які стали критичними для українського експорту після блокади українських чорноморських портів Росією.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 June 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 1, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/eyvBTJ9Q1Y
#StandWithUkraine pic.twitter.com/GxpDQY3ua2
Нагадаємо, в Україні розпочалась 98 доба, відколи Росія розпочала повномасштабну війну. Окупанти перегруповуються та ведуть наступальні дії на кількох напрямках.
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