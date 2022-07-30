Росія продовжує збільшувати військову техніку біля кордонів України для наступу: куди її звозить (фото)

Для перекидання до України військової техніки російські загарбники використовують залізницю.

Супутникові знімки, які зроблені 28 липня, є у розпорядженні журналістів "Схем".

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Як свідчать фотографії, російські окупанти частину військової техніки транспортують залізницею та звозять її до села Соболівка Бєлгородської області Росії, що поблизу Харківської області. У подальшому, на думку експертів, Росія може використати цю техніку для наступу на Ізюмському і Слов’янському напрямках. Окрім цього, супутникові фото від 28 липня фіксують збільшення кількості особового складу російської армії у порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості від 19 червня.

Як помітили журналісти під час аналізу фото, територія цього села і раніше використовуваласи ЗС РФ для розміщення техніки. У порівнянні з червнем кількість техніки на території села Соболівка майже не змінилася, але супутник фіксував її переміщення.

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив про початок третьої фази війни, яка зумовлена терористичною атакою РФ в Оленівці. Як ввважає радник ОП, в наступній фазі росіяни хочуть здобути перевагу одразу на 5 напрямках. Однак він впевнений, що така тактика росіян буде програшною. Вона, зрештою, зруйнує усі задуми окупантів щодо "прориву".

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