"Росія програла битву за Харків": Синєгубов розповів про ймовірні спроби оточити місто

Харків готовий дати відсіч окупантам.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що РФ програла у битві за Харків, і навіть якщо російські вбивці знову захочуть атакувати місто, там до цього готові.

Про це він сказав в інтерв’ю Фактам ICTV.

"Можу впевнено сказати – війну за Харків вони програли. Харків – це Україна. Ми впевнені в наших Збройних силах! Харкову скільки там давали? 72 години, чи 5 годин, щоб його взяти? Дійсно, Харків показав свою силу, Збройні сили України показали свою силу, інші підрозділи – Національна гвардія, Національна поліція. Нам є чим захищатися, ми – на своїй землі, і це не гучні слова, бо дійсно об’єдналися всі. Збройні сили на фронті, волонтери об’єдналися в тилу, і ми працюємо на те, щоб забезпечити нашу перемогу спільними діями", - наголосив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА додав, що зараз місто добре готове до оборони, щоб дати відсіч російським вбивцям.

"Дійсно, пролунало вчора (4 квітня 2022 – ред.) таке повідомлення, що Путін не полишає спроб взяти місто Харків. Але вже більше ніж 40 днів ми воюємо. І ми розуміємо, як ворог діє, як він переміщується, як він перегруповується. Звісно, ми розуміємо, що місто Харків для Росії було б гарно взяти, але ми цього не дозволимо. Ми готові захищати, поки не виженемо окупантів туди, звідки вони прийшли. Наші ЗСУ показують дивовижний результат", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, ворог продовжує обстрілювати Харків. Якщо є можливість перебувати у більш безпечному місці – треба це робити.

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