Росія програла війну: Піонтковський назвав два чинники, які вказують на це

Серед багатьох силових структур РФ вже є розуміння, що Росія програла війну проти України.

Таку думку висловив політолог Андрій Піонтковський в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, в силових структурах РФ назріває невдоволення розпочатою Путіним війною.

"Хочу ще раз наголосити, що ми недооцінили сенс заколоту Пригожина. Пригожин виступав не проти Шойгу та Герасимова. Останні виступи Пригожина були абсолютно антивоєнними: "Не ми придумали цю дурну війну". А в останній день він взагалі говорив, що 24 лютого жодної загрози не було Донбасу від НАТО. Проте, справа не в Пригожині. Ми ж бачимо, що Пригожина підтримували вельми авторитетні військові. Ніхто з них – ані контррозвідка ФСБ, ані ГРУ Міноборони не виконали наказ Путіна зранку 26-го про знищення Пригожина. Це означає, що серед дуже багатьох силовиків розуміння марності цієї війни давно назріло. І ці люди, справа не в тому, що вони проти війни, проти вбивств, вони думають про більш серйозні речі. Зокрема, як зберегти владу", - зауважив він.

Другий чинник, на думку політолога, це позиція Китаю, який прямо не підтримує так звану "СВО", та ситуація на Близькому Сході.

"Мені здається, що там Ізраїль і США готуються до спільної атаки на "Хезболлу" та Іран, недарма там вештаються дві авіаносні групи США. І от, якщо буде вибито ще одного союзника Путіна – Іран, це обвалить позиції Путіна всередині", - пояснив Піонтковський.

Нагадаємо, українські військові розповіли, що окупанти полюють на українські пайки через високу якість.

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