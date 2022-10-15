Росія програє: Подоляк порадив партнерам прийняти це і пояснив чому

Подоляк переконаний, що РФ просто зобов’язана програти.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія програє у війні проти України, та порадив партнерам прийняти це як аксіому.

Про це Подоляк написав у Мережі 15 жовтня.

Він пояснив, що це прискорить та полегшить необхідні процеси.

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"Росія може, повинна і зобов’язана програти. І вона програє… Рекомендую партнерам остаточно прийняти цю аксіому. Це різко прискорить і полегшить усі необхідні процеси", – йдеться в заяві.

Поразка Росії у війні

Президент України Володимир Зеленський 14 жовтня заявив, що Росія вже перебуває в атмосфері своєї поразки та безнадії у війні. На думку глави держави, в окупантів немає і не буде шансів виграти.

Цього ж дня Подоляк сказав, що світ нарешті повинен зрозуміти – виконання ультиматумів РФ лише масштабує війну, зробить її нескінченною, додасть світу нестабільності. Зло треба зупинити й покарати.

За оцінками американського політолога і філософа Френсіса Фукуями, мобілізація в Росії не вплине масштабно на ситуацію із війною, а Україна має шанси перемогти до кінця зими.

Коментуючи війну в Україні, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що наддержави і раніше програвали війни, проте Росія – не наддержава. Міністр гадає, що окупанти програють війну через свій потенціал і помилкові "стратегічні припущення" керівництва РФ.

За оцінками головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, війна не закінчиться до кінця 2022 року, проте триватиме вона не роками, а місяцями.

Мобілізація торкнулася вже і москвичів

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