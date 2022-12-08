Росія програє у війні проти України: капітан армії оборони Ізраїлю назвав переваги ЗСУ

На думку Григорія Тамара, російські окупанти не вміють воювати.
Капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар заявив, що Росія програє у війні в Україні у всіх стратегічних аспектах та пояснив свою думку.
Тамар в ефірі "24 каналу" надав пояснення успіху ЗСУ.
За його словами, українська армія накопичує резерви і ресурси на певному відрізку фронту для того, щоб у правильний момент використати їх для досягнення максимальних зусиль. Цей аспект Тамар назвав першим.
На його думку, інші переваги ЗСУ перед російською армією полягають у наступному:
- координують та взаємодіють між різними типами військ і підрозділами;
- забезпечують військових усім необхідним: від продуктів харчування та медикаментів до пального й озброєння.
Тамар наголосив, що за останні вісім років в ЗСУ відбулася справжня революція.
"Ця військова агресія демонструє, що в Україні всі три аспекти поставлені на дуже високому рівні. Водночас вони є ахіллесовою п’ятою для армії Росії. Вони нічого з цього не вміють", – сказав Тамар.
Тамар підкреслив, що командування ЗСУ, а саме головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний обирає найнесподіваніші для країни-агресорки способи та напрямки наступу.
"А коли ці напрямки не мали ефекту несподіванки, як у Херсоні, командування армії обирало зовсім непрогнозовані інструменти досягнення цілей. Наприклад, вони не проводили біля Херсона лобові зіткнення, які б неодмінно призвели до великих жертв. А порушивши лінії комунікації, виснажували російські угруповання до стану небоєздатності", – нагадав Тамар.
Переваги ЗСУ, на думку експерта
- нестандартний підхід та неочікувані тактичні прийоми,
- вибір неочікуваних напрямків для контрнаступальних дій.
Тамара переконаний, що завдяки цим тактичним перевагам українська армія зараз має значні перемоги.
Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вже прокоментував тему переговорів з РФ, а саме він наголосив, що ЗСУ не приймуть жодних перемовин чи компромісів з РФ.
РФ маніпулює, говорячи про переговори. Це потрібно їй, щоб через деякий час знову піти на Україну війною.
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