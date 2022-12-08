Росія програє у війні проти України: капітан армії оборони Ізраїлю назвав переваги ЗСУ

Капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар заявив, що Росія програє у війні в Україні у всіх стратегічних аспектах та пояснив свою думку.

Тамар в ефірі "24 каналу" надав пояснення успіху ЗСУ.

За його словами, українська армія накопичує резерви і ресурси на певному відрізку фронту для того, щоб у правильний момент використати їх для досягнення максимальних зусиль. Цей аспект Тамар назвав першим.

На його думку, інші переваги ЗСУ перед російською армією полягають у наступному:

координують та взаємодіють між різними типами військ і підрозділами;

забезпечують військових усім необхідним: від продуктів харчування та медикаментів до пального й озброєння.

Тамар наголосив, що за останні вісім років в ЗСУ відбулася справжня революція.

"Ця військова агресія демонструє, що в Україні всі три аспекти поставлені на дуже високому рівні. Водночас вони є ахіллесовою п’ятою для армії Росії. Вони нічого з цього не вміють", – сказав Тамар.

Тамар підкреслив, що командування ЗСУ, а саме головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний обирає найнесподіваніші для країни-агресорки способи та напрямки наступу.

"А коли ці напрямки не мали ефекту несподіванки, як у Херсоні, командування армії обирало зовсім непрогнозовані інструменти досягнення цілей. Наприклад, вони не проводили біля Херсона лобові зіткнення, які б неодмінно призвели до великих жертв. А порушивши лінії комунікації, виснажували російські угруповання до стану небоєздатності", – нагадав Тамар.

Переваги ЗСУ, на думку експерта

нестандартний підхід та неочікувані тактичні прийоми,

вибір неочікуваних напрямків для контрнаступальних дій.

Тамара переконаний, що завдяки цим тактичним перевагам українська армія зараз має значні перемоги.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вже прокоментував тему переговорів з РФ, а саме він наголосив, що ЗСУ не приймуть жодних перемовин чи компромісів з РФ.

РФ маніпулює, говорячи про переговори. Це потрібно їй, щоб через деякий час знову піти на Україну війною.

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