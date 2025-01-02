Військовий наголошує, що загальна ситуація у війні свідчить про “ганебний провал” російського диктатора.

Попри поширений песимізм щодо перспектив України у війні, реальність свідчить про серйозні поразки Росії. 2025 року це стане більш очевидно.

Про це заявив полковник у відставці британської армії Річард Кемп у своїй колонці для The Telegraph.

Річард Кемп наголошує, що загальна ситуація у війні свідчить про “ганебний провал” російського диктатора. Росія не змогла захопити навіть усю Донецьку область і досягла лише мінімальних територіальних здобутків за рік.

“Ракетні атаки, спрямовані на те, щоб занурити Україну в холод і темряву, явно провалилися. Росія втратила частину Курської області, а дронові удари по її території продовжуються безперервно”, – пише Кемп.

Крім військових втрат (427 тисяч убитими та пораненими за останній рік), Росія зазнає колосальних економічних збитків. Бюджет витрачає 6% на виплати пораненим і сім’ям загиблих, а інфляція перевищує 9%. Ставки за кредитами досягли 23%, що значно підірвало економіку країни.

Полковник також звертає увагу на втрату Росією стратегічного впливу в Сирії, де її позиції похитнулися, що підірвало довіру з боку союзників, зокрема Ірану. Водночас західні санкції зробили Москву дедалі залежнішою від Китаю.

Україна ще далека від перемоги

Однак Кемп підкреслює, що Україна також стикається з викликами. Основною причиною аналітик вважає нерішучість Заходу, який так і не надав Україні достатньої кількості зброї через страх ескалації.

“Захід штовхає Україну до територіальних поступок Росії. Це може перетворити поразку Кремля на уявну перемогу”, – застерігає Кемп.

“Наразі ми повинні позбутися думки, що Путін перемагає. Війна була колосальним провалом для Росії. Однак трагедія полягає в тому, що Захід може подарувати Путіну достатню територію, щоб той міг претендувати на перемогу”, – резюмує Річард Кемп.

Нагадаємо, що експерти сумніваються в остаточному вирішенні російсько-українського конфлікту, навіть якщо цього року вдасться укласти мирну угоду. Більшість вважає, що 2025 рік може стати роком припинення активних бойових дій, але не завершення війни.