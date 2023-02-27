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"Росія прокладає маршрут для наступних обстрілів": Ігнат про повітряні кулі над Україною

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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646
Час на прочитання
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"Росія прокладає маршрут для наступних обстрілів": Ігнат про повітряні кулі над Україною

Фото із відкритих джерел

Окупанти намагаються прокласти маршрут для ракет під час наступних обстрілів.

Російські окупаційні війська продовжують застосовувати запуск повітряних куль. Йдеться про об'єктиви діаметром 2-3 метри, до яких прив'язаний кутовий відбивач.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише "РБК-Україна". 

За словами речника, противник застосовує повітряні кулі одразу для кількох цілей. Одна з них - відвернути увагу нашої ППО від розвідувальних БПЛА, кілька разів їх вже запускали одночасно. Утім, головна мета - розвідка позицій української ППО.

"Це невелика повітряна куля з металевим відбивачем або фольгою. Радіолокаційна станція опромінює її, сигнал відбивається і повітряна мета з'являється на моніторі. Її фіксують, супроводжують, тому для нас це в будь-якому випадку розосереджена увага. Вони розраховують на те, що ми збиватимемо" , - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він додав, що окупанти фіксують місце запусків наших протиракет із літака ДРЛО А-50 із Білорусі чи з моря. Це окупанти роблять з метою прокладання маршруту для ракет під час наступних обстрілів, оминаючи нашу ППО. 

"Тому ніякого сенсу збивати ці кулі немає, якщо вони не несуть прямої загрози", - уточнив Ігнат.

Нагадаємо, що Збройні сили України, 15 лютого, зафіксували над Києвом кілька повітряних куль із радіолокаційними відбивачами. Відомо, щонайменше 6 з них вдалося збити.

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Дата публікації
Перегляди
646
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