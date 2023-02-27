"Росія прокладає маршрут для наступних обстрілів": Ігнат про повітряні кулі над Україною

Окупанти намагаються прокласти маршрут для ракет під час наступних обстрілів.

Російські окупаційні війська продовжують застосовувати запуск повітряних куль. Йдеться про об'єктиви діаметром 2-3 метри, до яких прив'язаний кутовий відбивач.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише "РБК-Україна".

За словами речника, противник застосовує повітряні кулі одразу для кількох цілей. Одна з них - відвернути увагу нашої ППО від розвідувальних БПЛА, кілька разів їх вже запускали одночасно. Утім, головна мета - розвідка позицій української ППО.

"Це невелика повітряна куля з металевим відбивачем або фольгою. Радіолокаційна станція опромінює її, сигнал відбивається і повітряна мета з'являється на моніторі. Її фіксують, супроводжують, тому для нас це в будь-якому випадку розосереджена увага. Вони розраховують на те, що ми збиватимемо" , - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він додав, що окупанти фіксують місце запусків наших протиракет із літака ДРЛО А-50 із Білорусі чи з моря. Це окупанти роблять з метою прокладання маршруту для ракет під час наступних обстрілів, оминаючи нашу ППО.

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"Тому ніякого сенсу збивати ці кулі немає, якщо вони не несуть прямої загрози", - уточнив Ігнат.

Нагадаємо, що Збройні сили України, 15 лютого, зафіксували над Києвом кілька повітряних куль із радіолокаційними відбивачами. Відомо, щонайменше 6 з них вдалося збити.

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