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Росія просить Червоний Хрест допомогти у пошуку російських військовополонених в Україні

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Росія просить Червоний Хрест допомогти у пошуку російських військовополонених в Україні

Associated Press

Також Москалькова зверталася до Денісової і закликала її "вжити заходів для запобігання катувань" полонених російських військових.

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова закликала Міжнародний Комітет Червоного Хреста допомогти у пошуках російських військовополонених в Україні та наданні їм допомоги.

"Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петера Маурера та голови місії МКЧХ в Україні Флоранс Жіллетт на захист прав російських військових, які потрапили в полон в Україні, з проханням сприяти у встановленні місць їх перебування та у забезпеченні їхніх прав, передбачених нормами міжнародного права, включаючи право на медичну допомогу", - йдеться на сайті уповноваженої з прав людини в РФ.

Також сайт російського омбудсмена повідомляє, що Москалькова зверталася до українського омбудсмена Людмили Денісової і закликала її "вжити заходів для запобігання катувань" полонених російських військових.

Тим часом, ЗСУ затримали ще одного окупанта. Полоненому дали зателефонувати батькам, він розповів про втрати серед своїх хлопців і розплакався.

Як російські полонені спілкуються зі своїми матерями

Як російські полонені спілкуються зі своїми матерями

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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