Росія просить Червоний Хрест допомогти у пошуку російських військовополонених в Україні

Також Москалькова зверталася до Денісової і закликала її "вжити заходів для запобігання катувань" полонених російських військових.

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова закликала Міжнародний Комітет Червоного Хреста допомогти у пошуках російських військовополонених в Україні та наданні їм допомоги.

"Москалькова звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петера Маурера та голови місії МКЧХ в Україні Флоранс Жіллетт на захист прав російських військових, які потрапили в полон в Україні, з проханням сприяти у встановленні місць їх перебування та у забезпеченні їхніх прав, передбачених нормами міжнародного права, включаючи право на медичну допомогу", - йдеться на сайті уповноваженої з прав людини в РФ.

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Також сайт російського омбудсмена повідомляє, що Москалькова зверталася до українського омбудсмена Людмили Денісової і закликала її "вжити заходів для запобігання катувань" полонених російських військових.

Тим часом, ЗСУ затримали ще одного окупанта. Полоненому дали зателефонувати батькам, він розповів про втрати серед своїх хлопців і розплакався.