Росія просто “показала”: Лукашенко пояснив мотив агресії в Україні ще однією маячнею

Росія просто “показала”: Лукашенко пояснив мотив агресії в Україні ще однією маячнею

Білоруський диктатор цинічно переконує, що Путін нібито не прагне захоплювати українські території.

Вірний соратник Путіна, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що РФ розв'язала повномасштабну війну в Україні для того, щоб "показати, що на неї треба зважати".

Як повідомляє “Интерфакс”, таку заяву білоруський диктатор зробив у п’ятницю, 3 червня, у Мінську.

Лукашенко у своєму виступі вкотре повторив одну з головних тез кремлівської пропаганди про “придушення” російської мови в Україні, а також своєрідно пояснив мотив військової агресії Кремля.

"Повірте, у Путіна, військових Росії, у них прагнення Україну захопити, ще щось – немає. Вони просто показали: на Росію треба зважати. Не варто ображати президента Росії... Немає бажання поневолити, захопити та таке інше", – стверджував Лукашенко.

Водночас він ще раз згадав про те, що Росія та Білорусь нібито "перебувають під ударом". "Нам треба думати про те, як захиститися, запобігти і не допустити цього плацдарму, звідки можливий був би напад", – запевняв Лукашенко, але показувати карту (цей момент уже став мемом) цього разу не став.

Нагадаємо, після військового вторгнення РФ Лукашенко сказав, що приніс на зустріч із Путіним карту, яка розкриває плани нападу ЗСУ на Білорусь.

Лукашенко створює оперативне командування збройними силами Білорусі біля України

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