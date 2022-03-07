Коли пенсіонера можуть залишити без виплат: розповіли у Пенсійному Фонді / pixabay.com

Росія провалила і спробу зламати нашу економіку: пенсії і борги виплачуються, державна скарбниця в плюсі на мільярди

Росія провалила і спробу зламати нашу економіку: пенсії і борги виплачуються, державна скарбниця в плюсі на мільярди

Перші кроки з порятунку української економіки на час воєнного стану вже працюють.

Із першими залпами масованої російської атаки на наші міста , українська економіка стала на воєнні рейки.

Про це йдеться в ТСН.

Країна вже який день поспіль міцно тримає оборону проти рашистів. Та лінія фронту пролягає не лише на землі і у небі. За незалежність б’ються державні економісти й фінансисти, менеджери підприємств та аграрії. «В першу чергу забезпечуються військові, соціальна сфера та зовнішні борги. Грошей достатньо», - кажуть у рахунковій палаті.

Тож, схоже, план Кремля - покласти на лопатки ще й українську економіку - провалився.

Повномаштабна війна Росії проти України стала шоком. Утім, наша фінансова система це струс витримала. За оперативними даними Казначейської служби, державна скарбниця у лютому - в плюсі. Податкова, митниця, соціальні фонди наповнювались швидше і на мільярди гривень більше, ніж очікувалось. Міністерство фінансів, швидко відреагувало на нові виклики. Вже випустили і продали спеціальні військові облігації на 8 мільярдів гривень.

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“Мінфін фіксує значний інтерес до цих цінних паперів з боку міжнародних інвесторів”, - каже голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

Це означає, що гроші на виплату зарплат військовим, закриття усіх потреб армії та соціальні виплати в України є. Крім того, у цей непростий час, держава гасить свої зовнішні борги. Для світу це сигнал - Україна надійний партнер, якому можна і треба довіряти.

ПЕНСІЯ І ВИПЛАТИ

Марина Лазебна, міністерка соціальної політики відзвітувала, пенсії і соціальна допомога українцям має надійти не за графіком. А фактично на тиждень раніше. Попри війну, усі пенсії проіндексували на чотирнадцять відсотків, як і планували. Увага, тут є важливий нюанс.

Для тих, хто отримував гроші на картку нічого не змінилося. Тим, кому гроші привозили працівники Укрпошти, треба чекати виплат вдома, або підійти до відділення, де це безпечно. Тим, кому довелося покинути свої будинки, необхідно звернутися до місцевих органів Пенсійного фонду, отримувачам соцдопомоги та субсидій до кол-центру Укрпошти – 0800300545.

ФІНАНСОВА СИСТЕМА

Банківська система нині працює з мінімальними обмеженнями. Безготівкові платежі можна проводити вільно. Більше того, банкіри закликають користуватись саме карткою при розрахунку у супермаркетах, на заправках та в невеличких магазинчиках. Проблем з готівкою у банкоматах немає - зняти з картки можна не більше 100 тисяч гривень на день. Щоби розширити доступ людей до паперових грошей - уряд дозволив їх знімати прямо на касі у бідь-якій великій торговій мережі або АЗС. Є обмеження - 6 тисяч гривень в одні руки.

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БІЗНЕС

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Європейська бізнес асоціація провела коротке опитування щодо того, як працюють наразі членські компанії. Лише 17 відсотків бізнесів повідомили, що працюють в повному обсязі, приблизно стільки ж скоротили географію, майже 20 відсотків закрили частину офісів і торгових точок. Фактично третина - припинили працювати, ще стільки ж планують відновлюватись. Лише 1 % компаній хочуть закритись назавжди. Переважна частина бізнесів продовжують платити зарплату своїм співробітникам.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував нові можливості єПідтримки для людей, які зараз залишились без роботи.

«Наступного тижня запрацює оновлена програма єПідтримка. Кожен найманий працівник, кожен Фоп зможе отримати 6500 тисяч гривень. Програма працюватиме за аналогією за вакцинацію через застосунок дія. Міністерство цифрової трансформації повідомить як саме оформити допомогу. Це зараз. Але надалі кожен з вас повинен почати працювати заради перемоги», - повідомив Шмигаль.

Окрім того, прем’єр закликав роботодавців в мирних регіонах допомогти з роботою сотням тисяч біженців, які були вимушені залишити свої домівки через нищівні обстріли російських загарбників.

ІНФРАСТРУКТУРА І КОМУНАЛКА

Комунальники - це невидимі герої нашого фронту. Під обстрілами, вони намагаються забезпечити наші міста тепло, світлом та водою. Утім, не всюди це вдається зробити. За даними оператора ГТС наразі відключено 13 із більше ніж тисячі газорозподільних станцій. Більше того, агресія Росії не зупинила транзит газу. А через стоп на сертифікацію «Північного потоку-2», окупант збільшив прокачку газу нашою трубою. Війна проти нас прискорила вихід України з загальної енергосистеми з РФ та Білоруссю. Від початку повномасштабного вторгнення електрика в Україні працює автономно. І працює стабільно.

ПІДПРИЄМСТВА

Усі підприємства, які забезпечують мають стати на військові рейки - тобто діяти за чітким плануванням потреб. Це стосується виробництва ліків, їжі, паливо та логістики. Наразі в Україні створені чотири спеціальні фонди для відновлення України. Спецрахунки для них незабаром створить Національний банк.

«На які будуть зараховуватись кошти від фізичних осіб, від організацій від компаній, від міжнародних фінансових організацій. Мова про фонд відновлення та трансформації економіки, про фонд підтримки малого середнього бізнеса, про фонд майна і зруйнованої інфраструктуру, а також фонд обслуговування державного боргу», - зазначили в уряді.

Чекаємо на появу рахунків і грошей на них для відновлення нашої України.

ПРОДОВОЛЬСТВО

Україна призупинила експорт низки соціально важливих продуктів. Це м’ясо, жито, гречка, цукор, сіль. Щоби торгувати за кордон пшеницю, кукурудзу, м’ясо птиці, масло та яйця підприємства мають отримати від Мінекономіки спеціальний дозвіл. Міністр аграрної політики Роман Лещенко стверджує, зробить усе, щоб люди не знали дефіциту в їжі.

«Всі торгові мережі працюють 24 на 7. Держава гарантує повну підтримку логістики. Відкрито всі доступи для постачання товарів з-за кордону шляхом звільнення від сплати податків” , - повідомив Роман Лещенко.

Всі, хто виробляє харчі в Україні, державні і приватні підприємства, держава робить оплату наперед. Крім того, в зерносховищах пшениці українцям вистачить ще на рік. Та й посівну кампанію ніхто не скасовував.

"Є знайомі аграрії, в мирних регіонах, які кажуть, а у нас посівна, весна чекати не буде поки там закінчиться війна", - каже Борис Кушнірук.