Росія провалила мобілізацію та може відправити на війну в Україні призовників - Генштаб

Росія провалила мобілізацію та може відправити на війну в Україні призовників - Генштаб

РФ готує мобілізацію паралельно з призовом.

Росія провалила приховану мобілізацію та готується кинути на війну проти України призовників.

Про це 14 квітня повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Командуванню російської армії не вдається виконати плани з мобілізації людського ресурсу у північно-кавказькому регіоні для участі у війні проти України. Основною причиною є небажання населення зазначеного регіону брати участь у бойових діях. У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася з комплектуванням особовим складом бойових підрозділів, командування збройних сил російської федерації планує почати новий процес мобілізації на національному рівні. За задумом, мобілізація, з метою її приховування, буде проводитись паралельно з плановим призовом на військову службу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються завершити свою підготовку до нового наступу на Україну.

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