Росія провалила нову хвилю наступу і відтягує війська - Жданов

Експерт вважає, що наразі росіяни уже не мають сил йти у наступ.

Шантаж влаштували провокацію на Запорізькій АЕС – останній аргумент Росії, адже інших аргументів у неї фактично не залишилося.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу "FreeДом".

За його словами, погрози РФ щодо Запорозької АЕС можуть бути відповіддю Росії на український контрнаступ на півдні. Експерт вважає, що наразі росіяни уже не мають сил йти у наступ.

"Їхній наступ уже другий тиждень не має успіху. Ми тримаємо оборону. Так, нам дуже важко, ми зазнаємо втрат, але ми тримаємо оборону. Вони не можуть виконати політичне завдання щодо захоплення Донецької області", – каже Жданов.

За його даними, росіяни знімали війська з Донецького напрямку і передили на Запорізький, бо із Запорізького окупаційні війська перейшли на Південнобузький напрямок.

"Зараз вони відтягнули війська. Вони шукають будь-які способи, не дивлячись на гуманність і здоровий глузд, аби отримати запобіжник, щоб Україна не наступала", – підсумував експерт.

Раніше Олег Жданов назвав можливі способи обміну "азовців".

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