"Росія провела ротацію своїх сил": Наєв розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Станом на сьогодні загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька. Росія провела ротацію своїх сил у Білорусі, однак ситуація наразі контрольована.



Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Загроза з північного напрямку щодо наземних дій ворога – низька. Російські війська все ще перебувають на території Білорусі. До цього була здійснена ротація – частина цих сил була виведена. Зараз є інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відслідковуємо обстановку. Державна прикордонна служба України сумлінно виконує завдання з охорони державного кордону, підрозділи ЗСУ, які здійснюють прикриття державних кордонів також відмінно справляються зі своїм завданням. На даний час ситуація стабільна і контрольована", - розповів Наєв.

Нагадаємо, білоруські прикордонники скаржаться на українських колег, які "повісили манекен у формі російської армії, назвали Валерою".

Ситуація на Білоруському кордоні

Білоруські служби допомагають іноземним мігрантам нелегально проникнути до Польщі, зокрема за допомогою понтонів через річку. Служби Білорусі постійно підвозять іноземців до кордону з Польщею, позначають там місце перетину, дають мігрантам інструменти, щоб перерізати огорожу і проникнути нелегально до країни.

Білоруський опозиціонер та екскандидат на посаду президента Білорусі Андрій Санніков вважає, що істерична реакція самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на вибухи на військовому аеродромі "Мачулищі", може вказувати на те, що у РБ дійсно може готуватися велика провокація за його участі.

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