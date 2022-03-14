Росія проявляє небачений конструктив у переговорах і хоче домовлятися – Арестович

РФ проявляє небачений конструктив, тому що втрати на полі бою і санкції дали зрозуміти реальну картину дійсності, сказав радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема РФ робить багато для того, щоб домовитись.

Про це він повідомив 14 березня у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"Коментувати переговори повинен Михайло Подоляк і Давид Арахамія, які безпосередньо беруть у них участь. Але я точно знаю, що йдуть вони і йдуть доволі конструктивно. Конструктивніше, ніж очікувалося. Особливо це стосується, перш за все, російської сторони. Вони проявляють небачений конструктив, тому що втрати на полі бою і санкції, я так розумію, дали їм зрозуміти реальну картину дійсності", – розповів Арестович.

На запитання телеведучого, чи готова РФ домовлятися, радник голови ОП відповів: "Вони навіть не готові, вони хочуть домовлятися. Більше того, вони роблять дуже багато для того, щоб домовитись".

Нагадаємо, 14 березня відбувся 4-й раунд переговорів між Україною та Росією. Проте цього ж дня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що у переговорах України та Росії взято технічну паузу до 15 березня.