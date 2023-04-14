Росія ракетами обстріляла багатоповерхівки у Слов'янську, багато загиблих і поранених: реакція Зеленського

Окупанти запустили ракети по звичайних житлових будинках, в яких були люди.

Російські терористи 14 квітня ракетами обстріляли житлові будинки в Слов'янську. Станом на зараз відомо про 5 загиблих та 15 поранених. Президент Зеленський назвав дії окупантів черговим проявом тероризму.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

"Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо", - написав президент та опублікував відео з місця трагедії.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що станом на 18:00 відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Окупанти ракетами С-300 пошкодили 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки. На місці подій працюють рятувальники та екстрені служби.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, 27 березня окупанти запустили ракети по центру Слов'янська. Тоді було відомо про 2 загиблих та багатьох поранених.

Також міста Слов'янськ, що в Донецькій області, примусово евакуюватимуть дітей. Водночас опікунів, які відмовляються виїжджати з регіону, позбавлятимуть обов'язків. Відповідне рішення ухвалила місцева влада.

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