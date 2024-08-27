Росія ракетами обстріляла готель у Кривому Розі: зірки відреагували на цинічний злочин окупантів

У ніч проти 27 серпня Росія ракетами обстріляла готель у Кривому Розі.

На жаль, в закладі в момент влучання перебували жильці. Вже відомо, що загинули жінка та чоловік. Також жильці дістали поранення різних ступенів тяжкості, деякі з них перебувають в лікарні.

Українські знаменитості відреагували на черговий злочин російських окупантів. Зірки висловили свої співчуття всім постраждалим та показали наслідки ворожої атаки.

Олена Кравець

Акторка була шокована новинами. Олена Кравець пригадала, що свого часу чимало разів зупинялася в готелі, коли приїздила з гастролями до міста.

"Сьогодні (27 серпня) вночі російська ракета влучила в готель "Аврора". Ми часто зупинялися тут під час гастролей. Зручний та сучасний готель у самому центрі Кривого Рогу, на 95 Кварталі", - написала акторка.

Реакція Олени Кравець на обстріл Кривого Рогу / Фото: із соцмереж

Анатолій Анатоліч

Шоумен говорить, що готель був знаковим місцем для нього. Зокрема, заклад був розташований просто в самому центрі міста. За словами ведучого, там зупинялося чимало зірок, зокрема й російських, які нині палко підтримують війну. А сьогодні російська ракета зруйнувала готель.

"Це не просто готель. Це важлива частина мого міста і мене також. Це перший крутий сучасний готель, який свого часу з'явився в Кривому Розі. Тут зупинялися всі зірки(і російські, які зараз відкрито підтримують війну). Тут свою останню ніч життя провів Андрій Кузьменко. Тут я селив друзів, які приїжджали до Кривого Рогу, бо це на 95 Кварталі, в самому центрі. Тут я часто зупинявся, коли бував в рідному місті", - відреагував на обстріл Анатоліч.

Руйнування у Кривому Розі внаслідок ракетного удару / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Ольга Сумська

Акторка показала, яким готель був до влучання ракета та що з ним зробила країна-агресорка Росія.

"Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару загинуло дві людини, ще п'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості", - написала артистка.

Реакція Ольги Сумської на обстріл Кривого Рогу / Фото: із соцмереж

alyona alyona

Реперка показала наслідки обстрілу. Виконавиця також зазначила, що від ворожих дій російських окупантів постраждали вночі і Київ, і Запоріжжя й інші міста України.

"Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі триває. Вночі російська армія також вдарила по Запоріжжю. Київ зазнав ракетно-дронової атаки", - написала виконавиця.

Реакція alyona alyona на обстріл Кривого Рогу / Фото: із соцмереж

Маша Єфросиніна

Ведуча висловила свої співчуття всім постраждалим та сім'ям загиблих. Єфросиніну обурює, що через країну-агресорку українцям доводиться переживати жахливі події. Як зазначила ведуча, Україна ніколи не пробачить Росії всього того лиха, яка та заподіяла проти невинних людей.

Реакція Маші Єфросиніної на обстріл Кривого Рогу / Фото: із соцмереж

"Мої співчуття всім постраждалим та близьким загиблих. Моя найсильніша підтримка всім жінкам, які вимушені цими ночами бігти з дітьми до укриття по темних під'їздах. Багато з вас, дівчата, вагітні, багато з кількома маленькими діточками, багато хто хворіє або недобре почувається. Якщо без дітей та здорові - прокидатися з глибокого сну від таких вибухів та бути охопленою страхом - це дуже сильний удар по нервовій системі. Я тримаю кожну з вас за руку своїми залишками нервових клітин, бо переживаю те саме, що й ви", - висловилась ведуча.

MONATIK

Співак показав наслідки ворожого обстрілу, а також висловив свої співчуття всім постраждалим та близьким загиблих.

"Кривий Ріг…Співчуття сім'ям загиблих та поранених. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав виконавець.

Реакція MONATIK на обстріл Кривого Рогу / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, вчора, 26 серпня, Росія масовано обстріляла Україну ракетами та дронами. Українські знаменитості показували, як із дітьми ховалися в укриттях від ворожих снарядів.

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