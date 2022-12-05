Росія ракетами обстріляла Одеську область: куди поцілили та які наслідки ударів

Росія у понеділок, 5 грудня, ракетами обстріляла два інфраструктурні об'єкти в Одеській області. Через обстріли є поранені.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти. Одна особа госпіталізована", - йдеться у повідомленні.

В Одеській міській раді повідомили, що через ракетні удари в місті призупинено роботу громадського електротранспорту. Також наразі всі міські котельні зупинені. Робота буде відновлена після відновлення електро та водопостачання.

Раніше повідомлялось, що в Одесі також відсутнє центральне водопостачання.

Ракетний терор України 5 грудня

Російські терористи у понеділок, 5 грудня, продовжили масований ракетний обстріл України. Повітряна тривога оголошена у всіх регіонах, крім тимчасово окупованого Криму.

Є велика загроза ракетних ударів по всій території. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що сьогодні очікується три хвилі ракетних ударів по нашій державі.

Наразі повітряна тривога триває, українців закликають бути в укриттях.

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