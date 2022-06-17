Росія ракетами обстріляла приватне підприємство на Харківщині: подробиці та фото

Російські окупанти у ніч проти 17 червня ракетами обстріляли приватне підприємство у селищі Пісочин Харківської області.
Через обстріли росіян зруйновано складське приміщення підприємства, дах і вікна прилеглих приміщень.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, через ракетний обстріл було зруйновано склад підприємства, пошкоджено адміністративну будівлю Пісочина та кілька будинків.
"Внаслідок обстрілу зруйновано складське приміщення підприємства, дах і вікна прилеглих приміщень. Крім того, зазнала пошкоджень адмінбудівля населеного пункту. Внаслідок вибухів, землею та ударною хвилею пошкоджено будинки", - йдеться у повідомленні.
На місці події працювали слідчі. Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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