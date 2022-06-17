Росія ракетами обстріляла приватне підприємство на Харківщині: подробиці та фото

Росія ракетами обстріляла приватне підприємство на Харківщині: подробиці та фото

Російські окупанти у ніч проти 17 червня ракетами обстріляли приватне підприємство у селищі Пісочин Харківської області.

Через обстріли росіян зруйновано складське приміщення підприємства, дах і вікна прилеглих приміщень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, через ракетний обстріл було зруйновано склад підприємства, пошкоджено адміністративну будівлю Пісочина та кілька будинків.

Фото: Прокуратура Харківської області

"Внаслідок обстрілу зруйновано складське приміщення підприємства, дах і вікна прилеглих приміщень. Крім того, зазнала пошкоджень адмінбудівля населеного пункту. Внаслідок вибухів, землею та ударною хвилею пошкоджено будинки", - йдеться у повідомленні.

Фото: Прокуратура Харківської області

На місці події працювали слідчі. Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Прокуратура Харківської області

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