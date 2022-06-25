Росія ракетами обстріляла СТО на Рівненщині: загинуло троє людей, багато поранених

Російські окупанти 25 червня ракетами обстріляли місто Сарни у Рівненській області.
Загарбники влучили в СТО з мийкою та в ще один комплекс, де ремонтували автомобілі. На місці трагедії знайшли тіла трьох загиблих, під завалами ще можуть бути люди.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Дві ракети влучили в цивільні об'єкти інфраструктури. Це - СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє загиблих. Четверо потерпілих перебувають у лікарні, двоє з них - у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди, тому роботи тривають", - повідомив Коваль.
Нагадаємо, на Рівненщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські окупанти ракетами атакували об'єкти цивільної інфраструктури.
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