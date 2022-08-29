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Росія ракетами обстрілює Миколаїв: у місті чути потужні вибухи

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Росія ракетами обстрілює Миколаїв: у місті чути потужні вибухи

Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

Російські окупанти у понеділок, 29 серпня, ракетами обстрілюють Миколаїв.

У місті після оголошення повітряної тривоги чути потужні вибухи

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

Повітряну тривогу в Миколаєві та області оголосили о 15:20. Одразу після цього в місті почали лунати потужні вибухи. Влада закликає жителів Миколаєва негайно піти в укриття. 

"У місті лунають потужні вибухи! Усі негайно в укриття", - написав Сєнкевич. 

Нагадаємо, у Херсоні ЗСУ влучно вдарили по розташуванню окупантів.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4543
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