Росія ракетами обстрілює Миколаїв: у місті чути потужні вибухи

Російські окупанти у понеділок, 29 серпня, ракетами обстрілюють Миколаїв.
У місті після оголошення повітряної тривоги чути потужні вибухи.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Повітряну тривогу в Миколаєві та області оголосили о 15:20. Одразу після цього в місті почали лунати потужні вибухи. Влада закликає жителів Миколаєва негайно піти в укриття.
"У місті лунають потужні вибухи! Усі негайно в укриття", - написав Сєнкевич.
Нагадаємо, у Херсоні ЗСУ влучно вдарили по розташуванню окупантів.
Читайте також:
- Тремтіли вікна і посипалася штукатурка: деталі про нічні вибухи в окупованому Мелітополі та Мирному
- Вибухи прозвучали у Харкові та на Дніпропетровщині: не нехтуйте особистою безпекою
- У Запоріжжі прогримів вибух: місцева влада назвала причину