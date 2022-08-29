Росія ракетами обстрілює Миколаїв: у місті чути потужні вибухи

У місті після оголошення повітряної тривоги чути потужні вибухи.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Повітряну тривогу в Миколаєві та області оголосили о 15:20. Одразу після цього в місті почали лунати потужні вибухи. Влада закликає жителів Миколаєва негайно піти в укриття.

"У місті лунають потужні вибухи! Усі негайно в укриття", - написав Сєнкевич.

Нагадаємо, у Херсоні ЗСУ влучно вдарили по розташуванню окупантів.

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