Росія ракетами під час літургії обстріляла монастир УПЦ МП: загинув послушник, пошкоджено іконостас 

Через обстріл впав церковний світильник, пошкоджено іконостас та вікна.

Російські терористи під час останнього масованого ракетного удару обстріляли Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир, який належить УПЦ МП. У храмі саме тривала літургія: росіяни вбили одного із послушників монастиря.

Про це повідомили на офіційному сайті чоловічого монастиря.

У монастирі повідомили, що під час масованого ракетного обстрілу постраждала будівля храму. На момент ракетних ударів там відбувалась літургія. Через обстріл впав церковний світильник, пошкоджено іконостас та вікна. Також російські терористи вбили одного із послушників монастиря. Чоловіка поховали 2 листопада.

Ракетний обстріл України 31 жовтня

У понеділок, 31 жовтня, російські терористи вкотре масовано обстріляли Україну ракетами. Президент Зеленський повідомив, що окупанти випустили по нашій державі 55 крилатих ракет, з них 45 - збили воїни ЗСУ.

Російський диктатор Путін зізнався у вчинені воєнного злочину та заявив, що це "була частково помста через вибухи в бухті Чорноморського флоту".

Українська розвідка наголошує, що Росія і надалі знищуватиме українську енергетичну інфраструктуру. Їхня мета - поширити панічні настрої серед українців та дестабілізувати країну зсередини.

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