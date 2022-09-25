Росія ракетами С-300 обстріляла Краматорськ: пошкоджено лікарню і будинки (фото)

Через російські удари пошкоджено лікарню, багатоквартирні будинки та гаражі.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

За попередніми даними, через російські обстріли ніхто не постраждав.

"Черговий обстріл Краматорська. Дві ракети С-300. Пошкоджено лікарню, багатоквартирні будинки та гаражі. Без жертв", - йдеться у повідомленні.

Фото: Краматорська міська рада

Фото: Краматорська міська рада

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдень, 17 вересня, завдали чергових ударів по містах Донецької області - Краматорську та Костянтинівці.

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