Росія ракетами та "шахедами" з цинічними написами атакувала Миколаївщину: фото та наслідки "прильотів"

Російські терористи залишили цинічні написи на "шахедах", які вони запустити по мирному селищі.

Російська терористична армія у ніч проти 19 липня трьома БПЛА типу "шахед" та однією крилатою ракетою "Калібр" обстріляла Коблівську територіальну громаду Миколаївського району. Через це у Коблевому спалахнули пожежі.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

Терористи завдали комбінованого удару - ракетою та іранськими дронами по Коблевому на Миколаївщині. Окупаційна армія зруйнувала об'єкти рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні відпочинку с. Коблеве. На місці події виникли займання.

Обстріл села Коблево / Фото: Прокуратура Миколаївської області

Будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні. На місці ударів російської терористичної армії працюють експерти. Там виявили уламки ворожих цілей. На одному із іранських дронів був цинічний напис: "За міст. За Ангеліну. За бєлгородців". Внаслідок атаки поранення отримали дві жінки, 40 та 44 років. Їх госпіталізовано

Наслідки ударів терористичної армії РФ / Фото: Прокуратура Миколаївської області

"За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Коблевого / Фото: Прокуратура Миколаївської області

Атака Миколаївщини терористами РФ / Фото: Прокуратура Миколаївської області

Терористичні удари РФ по південних регіонах

У ніч проти 19 липня російська терористична армія ракетами атакувала південні області України. Росія атакувала Одесу та область. Окупанти спрямували на регіон ракети Х-59, Х-22, "Онікси" та "Калібри", а також безпілотники.

На Одещині окупанти поцілили у промисловий об'єкт. Внаслідок удару постраждав цивільний співробітник. Крім того, пошкоджено два складських приміщення в різних локаціях: із тютюном і феєрверками.

Зокрема терористична армія РФ завдала ракетні удари по зернових терміналах у портах "Одеса" та "Чорноморськ", пошкоджена інфраструктура трейдерів.

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