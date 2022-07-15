Росія ракетами вдарила по найбільших вишах у Миколаєві: фото руйнувань

У п'ятницю зранку, 15 липня, окупанти країни-агресорки Росії завдали ракетних ударів по Миколаєву.

Росіяни обстріляли два місцеві навчальні заклади. Це Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського і Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Фото з наслідками ворожих атак показав міський голова Олександр Сєнкевич.

Мер міста показав примщення обстріляного університет ім. Сухомлинського. За його словами, комунальники вже розчистили вулицю від каміння та різних уламків. Рух транспорту відновлено.

Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Своєю чергою, у ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого удару сталось часткове руйнування будівель навальних закладів. Рятувальники також показали фото пошкоджених вишів.

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Крім того, раніше голова Миклаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео потужного вибуху одного з університетів.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022

Як повідомлялося, вранці 15 липня російські війська обстріляли два найбільші університети Миколаєва. Внаслідок ворожих ракетних ударів по Миколаєву поранено двох людей.

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