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Росія ракетами вдарила по найбільших вишах у Миколаєві: фото руйнувань

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© ГУ ДСНС у Миколаївській області
© Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook
© ГУ ДСНС у Миколаївській області
© ГУ ДСНС у Миколаївській області
© ГУ ДСНС у Миколаївській області
© ГУ ДСНС у Миколаївській області

У п'ятницю зранку, 15 липня, окупанти країни-агресорки Росії завдали ракетних ударів по Миколаєву.

Росіяни обстріляли два місцеві навчальні заклади. Це Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського і Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Фото з наслідками ворожих атак показав міський голова Олександр Сєнкевич. 

Мер міста показав примщення обстріляного університет ім. Сухомлинського. За його словами, комунальники вже розчистили вулицю від каміння та різних уламків. Рух транспорту відновлено.

© Олександр Сєнкевич у Facebook
Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Своєю чергою, у ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого удару сталось часткове руйнування будівель навальних закладів. Рятувальники також показали фото пошкоджених вишів.

© ГУ ДСНС у Миколаївській області
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Крім того, раніше голова Миклаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео потужного вибуху одного з університетів. 

Як повідомлялося, вранці 15 липня російські війська обстріляли два найбільші університети Миколаєва. Внаслідок ворожих ракетних ударів по Миколаєву поранено двох людей.

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