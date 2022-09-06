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Росія ракетою зруйнувала багатоповерхівку в центрі Харкова: з'явилися фото

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Росія ракетою зруйнувала багатоповерхівку в центрі Харкова: з'явилися фото

Фото: Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко

Чи є постраждалі - поки невідомо.

Вранці 6 вересня російська армія ракетою вдарила по п'ятиповерховому будинку в центральній частині Харкова. Будівля сильно постраждала

Фото наслідків атаки показав начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Черговий злочин російських вбивць. Ранковий мирний Харків здригнувся від потужних вибухів. Російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку. Ще встановлюємо, чи є постраждалі. На місці обстрілів працюють рятувальники і поліція", - написав він.

© Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко
Фото: Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко
© Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко
Фото: Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко
© Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко
Фото: Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко

Нагадаємо, вранці 6 вересня в Харкові після оголошення повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Росія вдарила ракетами по центральній частині міста.

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