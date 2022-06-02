Росія реалізує "сирійський сценарій": у Міноборони розповіли, скільки триватиме війна

Росія не планує відступати в Україні, а тому війна очікується затяжною.

Також російські окупанти намагатимуться реалізувати в Україні "сирійський сценарій".

Про це сьогодні, 2 червня, під час брифінгу в "Медіацентрі Україна – Укрінформ" сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що метою РФ є знищення України, як держави. А тому окупантка буквально стирає з лиця землі українські міста.

"Агресор не готовий поступатися своїми цілями, тому ми готуємося до затяжної війни. Ми бачимо, що вони переходять на посилений режим виробництва стрілецького озброєння та ракет. За останні тижні ми спостерігаємо збільшення ракетних ударів по східних територіях України, однак, росія продовжує обстріли всієї території нашої держави. На тлі відсутності результатів війни, росія йде "сирійським сценарієм", - наголосила Маляр.

Нагадаємо, російські окупанти активізували обстріли північних кордонів України. Стріляють по північних кордонах окупанти, щоб стримати перегрупування українських сил оборони.

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