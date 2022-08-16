Росія реформує десантні війська через колосальні втрати в Україні: що відомо

Росіяни несуть колосальні втрати у війні з Україною.

Через величезні втрати окупантів в Україні, куди їх кинув диктатор Путін, у Росії вирішили реформувати повітряно-десантні війська.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк, посилаючись на джерело.

За його словами, росіяни збираються зробити полки десантних військ батальйонами, а дивізії - бригадами. Втім, поки терміни проведення такої реформи невідомі.

"У зв'язку з неможливістю компенсувати величезні втрати серед особового складу військових частин Повітряно-десантних військ РФ, командування Збройних сил планує здійснити певні реформи. За інформацією від джерела з (Повітряно-десантних військ - Ред.), реформи будуть спрямовані на реорганізацію структури в цілому, а фактично мова йде про скорочення...", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, збили гелікоптер та три крилаті ракети.

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