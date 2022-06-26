"Росія робить усе, щоб у нас не було права жити" - Арахамія про ракетний обстріл Києва

"Росія робить усе, щоб у нас не було права жити" - Арахамія про ракетний обстріл Києва

Уранці росіяни обстріляли ракетами житловий будинок у Києві. Це є ще одним зухвалим і жорстоким злочином проти людяності.

Про це заявив лідер "Слуги народу" Давид Арахамія.

"Це за сотні кілометрів від лінії фронту. Там не будо жодних військ, жодної техніки, жодних центрів ухвалення рішень. Лише кияни, діти й дорослі, які спали у своїх квартирах. Це ще один зухвалий і жорстокий злочин проти людяності", - наголосив він.

За його словами, це також ще один доказ того, що ми не просто так вимагаємо більше зброї та санкцій.

"Зброя і санкції – це питання нашого виживання, а не амбіцій. Ми боремося за те, щоб жити. А Росія робить усе, щоб такого права у нас не було", - написав він.

Нагадаємо, вранці 26 червня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, четверо поранених, серед яких 7-річна дівчинка.

Своєю чергою, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що окупанти намагаються похитнути впевненість українців у своїх силах, залякуючи ракетними ударами.

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