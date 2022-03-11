Росія робить всі можливі помилки, як із хрестоматії за останні 100 років – майор ЦАХАЛу

Разом із тим він дуже позитивно відгукується про українських військових, з якими співпрацював у 2014 році.

Так невдало вести компанію, як її веде Росія, це треба було постаратись, адже їхня армія робить всі можливі помилки.

Про це заявив майор резерву армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктор Верснер в ефірі ТСН.

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«В мене таке враження, що вони взяли хрестоматію військову за останні сто років, вичитали всі помилки , які робити полководці різних країн, і вирішили всі застосувати на дії. Немає жодного тактичного, чи стратегічного планування. Роблять все, що робити не можна взагалі. Незрозумілі цілі операції, незрозумілі часові рамки, незрозуміло, хто за що відповідає», - зазначив військовий.

Додатковими помилками він назвав розтягнення колон військових і колон постачання, цим самим підставляють під удар мілкі групи. Окремо зауважив про технічне забезпечення армії. Він також дивуються, що підрозділи міліції отримують від генералів накази йти на штурм цілих міст.

«Донедавна російська армія вважалась другою у світі, то зараз ніхто не буде, без врахування ядерної зброї, вважати її другою. Це смішно», - каже він.

Майор, який готував українських військових у 2014 році, каже, що російська армію зараз виглядає, як українська на той час. Але разом із тим він додав, що всі розуміли, що українці з того часу значно просунулись вперед, але ніхто не очікував, що зміцнилась аж настільки. Що так швидко опанують і зможуть вдало застосовувати те озброєння, яке було поставлено до країни. «Здивували всіх», - зазначив майор.